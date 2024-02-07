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    4. Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sessizliğini bozdu! Aynayı görünce dayanayıp poz verdi... Yorum yağmuruna tutuldu

    Sosyal medya fenomeni Gizem Bağdaçiçek sessizliğini bozdu! Aynayı görünce dayanayıp poz verdi... Yorum yağmuruna tutuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    07.02.2024 11:59 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadaki müstehcen paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek, Türkiye'nin konuştuğu isimlerden biri haline gelmişti. Bir dönemin adından söz ettiren fenomeni bir süredir sosyal medyada sessizliğini koruyordu. Son olarak hayranlarının karşısına bir ayna pozuyla çıkan fenomen isim adeta takipçileriyle yeniden buluştu.

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları nedeniyle müstehcenlik suçlamalarıyla karşı karşıya kalarak gözaltına alınan Gizem Bağdaçiçek serbest bırakılmıştı. Serbest kaldıktan sonra sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken Bağdaçiçek, sosyal medya hesaplarından bir süredir sessizliğini koruyordu. Son olarak fenomen isim ayna karşısına geçerek bir selfie çekildi.

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    Uzun bir aradan sonra sosyal medya kullanıcılarını selamladığı pozunda fenomen isim beyaz bir bluz tercih etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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