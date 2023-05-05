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  4. Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Minicik bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce olay yarattı

Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Minicik bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce olay yarattı

05.05.2023 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kate Moss’un kız kardeşi Lottie Moss sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla yine Instagram’ın tüm kurallarını alt üst etmeyi başardı. Üstsüz ve yarı çıplak pozlarını OnlyFans hesabından paylaşan model bu kez Instagram’da bikinili bir fotoğrafını yayınladı. Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda Moss tanga bikinisini görmek için arkasını dönmeyi ihmal etmedi.

Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Minicik bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce olay yarattı

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sık sık yaptığı cesur paylaşımları sayesinde fenomen dönüşen Lottie Moss yine hayranlarının kalbini kazandı. Sosyal medya hesaplarında birbirinden cesur paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Moss bu rutinini bozmadı. Instagram hesabının hikaye bölümünden pembe bikini takımıyla çekilen pozunu paylaşan Moss gündem yaratmayı başardı.

KİMSE ONU DURDURAMIYOR

lottie moss

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptğı paylaşımda Moss pembe bikini takımını siyah bir gözlükle tamamladı ve saçlarını doğal bir şekilde toplamayı tercih etti. Hayranlarının nabızlarını yükselten paylaşımında Moss tanga bikini altının detaylarını göstermek için kameraya arkasını dönmeyi tercih etti.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Instagram Lottie Moss

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