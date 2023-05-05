Lottie Moss yine bildiğiniz gibi! Minicik bikinisiyle poz verdi... Arkasını dönünce olay yarattı

Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan ve sık sık yaptığı cesur paylaşımları sayesinde fenomen dönüşen Lottie Moss yine hayranlarının kalbini kazandı. Sosyal medya hesaplarında birbirinden cesur paylaşımlarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Moss bu rutinini bozmadı. Instagram hesabının hikaye bölümünden pembe bikini takımıyla çekilen pozunu paylaşan Moss gündem yaratmayı başardı.

KİMSE ONU DURDURAMIYOR

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptğı paylaşımda Moss pembe bikini takımını siyah bir gözlükle tamamladı ve saçlarını doğal bir şekilde toplamayı tercih etti. Hayranlarının nabızlarını yükselten paylaşımında Moss tanga bikini altının detaylarını göstermek için kameraya arkasını dönmeyi tercih etti.