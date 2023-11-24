Sosyal medya fenomeni Holly Jane'in alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! Bir gören bir daha baktı... "Her yerinde başka bir dekolte"

39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Holly Jane, Instagram'daki 166 bini aşkın takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaşarak ilgi çekti. ABD'li fenomen alışveriş tarzıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Siyah tulumuyla poz veren fenomen isim göğüs, kalça ve göbek dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Yapı marketinde alışveriş yaptığı sırada çekilen bir pozunu paylaşan Jane'in gönderisi kısa sürede hayranlarının hem beğenisini toplarken hem de eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten alışveriş için kimsenin aklına gelmeyecek bir kombin" yorumunu ekledi.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocukların olduğu bir anda bu şekilde gezinmesi doğru değil" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Her yerinde başka bir dekolte" notunu ekledi.