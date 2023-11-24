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    4. Sosyal medya fenomeni Holly Jane'in alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! Bir gören bir daha baktı... "Her yerinde başka bir dekolte"

    Sosyal medya fenomeni Holly Jane'in alışveriş tarzı uygunsuz bulundu! Bir gören bir daha baktı... "Her yerinde başka bir dekolte"

    24.11.2023 11:00 | Son Güncelleme:
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    Dört çocuk annesi sosyal medya fenomeni Holly Jane Instagram'dan yaptığı son paylaşımıyla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sosyal medyadan sık sık cesur paylaşımlar yapan fenomen isim yakın zamanda alışveriş tarzıyla gündem oldu. Yapı markette alışveriş arabasını sürdüğü sırada çekilen pozlarını paylaşan Jane'in siyah tulumunun dekoltesi gündem yarattı.

    39 yaşındaki sosyal medya fenomeni Holly Jane, Instagram'daki 166 bini aşkın takipçisiyle yine cesur bir pozunu paylaşarak ilgi çekti. ABD'li fenomen alışveriş tarzıyla hayranlarının beğenisini kazandı. Siyah tulumuyla poz veren fenomen isim göğüs, kalça ve göbek dekoltesi görenleri şaşkına çevirdi.

    SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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    Yapı marketinde alışveriş yaptığı sırada çekilen bir pozunu paylaşan Jane'in gönderisi kısa sürede hayranlarının hem beğenisini toplarken hem de eleştiri oklarının hedefi oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten alışveriş için kimsenin aklına gelmeyecek bir kombin" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çocukların olduğu bir anda bu şekilde gezinmesi doğru değil" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Her yerinde başka bir dekolte" notunu ekledi.

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