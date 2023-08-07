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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, cesur bikinisiyle havuzun kenarına sere serpe uzanıp hayranlarına seslendi! “Hayallerin seni korkutmuyorsa...”

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, cesur bikinisiyle havuzun kenarına sere serpe uzanıp hayranlarına seslendi! “Hayallerin seni korkutmuyorsa...”

    07.08.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda cesur kıyafet seçimleriyle tribündeki yerini alarak dikkatleri üzerine çeken Ivana Knöll, sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine ulaştı. 3 milyonu aşkın takipçisi bulunan Knöll, bikinisiyle havuzun kenarına uzanarak hayranlarına seslenmeyi ihmal etmedi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll yine hayranlarının beğenisini kazanan bir gönderiyle karşılarına çıktı. Fenomen isim bir anda kavuştuğu ünün ardından hayranlarına hayallerini büyük tutmaları konusunda tavsiyede bulundu.

    “YETERİNCE BÜYÜK DEĞİLDİR”

    kapak 77

    Yunanistan tatilinde bir havuzun kenarında uzanırken poz veren Knöll gönderisine, “Hayallerin seni korkutmuyorsa yeterince büyük değildir” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

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