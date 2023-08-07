Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, cesur bikinisiyle havuzun kenarına sere serpe uzanıp hayranlarına seslendi! “Hayallerin seni korkutmuyorsa...”

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Ivana Knöll yine hayranlarının beğenisini kazanan bir gönderiyle karşılarına çıktı. Fenomen isim bir anda kavuştuğu ünün ardından hayranlarına hayallerini büyük tutmaları konusunda tavsiyede bulundu.

“YETERİNCE BÜYÜK DEĞİLDİR”

Yunanistan tatilinde bir havuzun kenarında uzanırken poz veren Knöll gönderisine, “Hayallerin seni korkutmuyorsa yeterince büyük değildir” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.