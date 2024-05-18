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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll deniz sezonunu açtı! Pamuk şekere benzetildi... Yorum yağmuruna tutuldu

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll deniz sezonunu açtı! Pamuk şekere benzetildi... Yorum yağmuruna tutuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.05.2024 13:37
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    2023 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'na katıldıktan sonra bir anda popülerliğe kavuşan eski Hırvatistan güzellik kraliçesi Ivana Knöll yaz sezonunu açtı. Fenomen isim pembe bikini takımıyla sahilde çekilen pozlarını paylaşınca hayranlarından tam not almayı başardı.

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribündeki cesur kıyafet seçimleri nedeniyle bir anda takipçi sayısını katlamayı başaran Ivana Knöll yaz sezonuna hızlı bir giriş yaptı.

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    Miami'de denize girdiği sırada çekilen bir pozunu paylaşan Knöll'ün pembe bikini seçimi pamuk şekere benzetilmesine neden oldu. Fenomen ismin gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güzel olmak haksızlık" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten harikasın" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya bikini
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