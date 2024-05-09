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    4. Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yerini aldı! Tarzına sosyal medyadan yorum yağdı... "Ne yaptığını iyi biliyor"

    Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yerini aldı! Tarzına sosyal medyadan yorum yağdı... "Ne yaptığını iyi biliyor"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.05.2024 11:03
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    2023 yılında Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda tribünde tercih ettiği cesur kıyafetlerinin sonrasında adından söz ettirmeye başlayan eski Hırvatistan güzeli Ivana Knöll bu kez Şampiyonlar Ligi maçı için tribündeki yerini aldı. Forma, tayt ve uzun çizmeleriyle yaptığı kombini beğeni toplayan Knöll övgü dolu yorumlar da aldı.

    Dünya Kupası'nda Hırvatistan tribünlerindeki yerini alan Ivana Knöll, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

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    "Dünyanın en seksi taraftarı" unvanını kazanan Knöll, paylaşımlarının sonrasında takipçi sayısını arttırmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Knöll yeniden tribünlerdeki yerini aldı.

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    Real Madrid maçı için Santiago Bernabéu Stadyumu'nda yerini alan Knöll tribün tarzıyla da beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne yaptığını iyi biliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu yaptı.

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