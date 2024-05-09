Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll tribündeki yerini aldı! Tarzına sosyal medyadan yorum yağdı... "Ne yaptığını iyi biliyor"

Dünya Kupası'nda Hırvatistan tribünlerindeki yerini alan Ivana Knöll, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmişti.

"Dünyanın en seksi taraftarı" unvanını kazanan Knöll, paylaşımlarının sonrasında takipçi sayısını arttırmıştı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Knöll yeniden tribünlerdeki yerini aldı.

Real Madrid maçı için Santiago Bernabéu Stadyumu'nda yerini alan Knöll tribün tarzıyla da beğeni topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne yaptığını iyi biliyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunu yaptı.







