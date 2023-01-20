Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros bekaret ameliayatı olduktan sonra itirafıyla olay yarattı! “Erkeklerin hepsi peşimde"

Kylie Jenner’a olan benzerliği ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Julia Medeiros, geçtiğimiz aylarda bekaret ameliyatı olacağını açıklamıştı. Ameliyat duyurusunun sosyal medyadaki takipçi sayısını arttırdığını dile getiren Medeiros, prosedürün başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladıktan sonra erkeklerin kendisine olan ilgisinin arttığını itiraf etti.

İLGİ BİR ANDA ARTTI

Cinselliği kendisi için özel bir alan olarak kabul ettiğini belirten Medeiros, “Bu prosedürü yaptırdığım için yargılanmaktan korktum ama inanılmaz güzel tepkiler aldım. Herkes daha çok ilgi gösterdi” dedi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan fenomen isim erkeklerin yoğunlaşan ilgisini rağmen kendisi için özel bir kişiyi beklediğini itiraf etti. Cinsel hayatında artık derin bir bağ kurduğu kişiyi beklediğini söyleyen Medeiros, “Kendimle gurur duymuyorum ama artık işleri düzeltmenin zamanı geldi” diye konuştu.