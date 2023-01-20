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Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros bekaret ameliayatı olduktan sonra itirafıyla olay yarattı! “Erkeklerin hepsi peşimde"

20.01.2023 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner’a olan benzerliği sayesinde kısa sürede sosyal medyanın dikkatini üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Julia Medeiros itirafıyla herkesi şaşkına çevirdi. Geçtiğimiz aylarda bekaret ameliyatı olduğunu ifade eden Medeiros, erkeklerin hepsinin peşinde olduğunu ancak kendisinin özel bir kişiyi beklediğini söyledi.

Sosyal medya fenomeni Julia Medeiros bekaret ameliayatı olduktan sonra itirafıyla olay yarattı! “Erkeklerin hepsi peşimde"

Kylie Jenner’a olan benzerliği ve sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde Instagram’da geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Julia Medeiros, geçtiğimiz aylarda bekaret ameliyatı olacağını açıklamıştı. Ameliyat duyurusunun sosyal medyadaki takipçi sayısını arttırdığını dile getiren Medeiros, prosedürün başarılı bir şekilde tamamlandığını açıkladıktan sonra erkeklerin kendisine olan ilgisinin arttığını itiraf etti.

İLGİ BİR ANDA ARTTI

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Cinselliği kendisi için özel bir alan olarak kabul ettiğini belirten Medeiros, “Bu prosedürü yaptırdığım için yargılanmaktan korktum ama inanılmaz güzel tepkiler aldım. Herkes daha çok ilgi gösterdi” dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan fenomen isim erkeklerin yoğunlaşan ilgisini rağmen kendisi için özel bir kişiyi beklediğini itiraf etti. Cinsel hayatında artık derin bir bağ kurduğu kişiyi beklediğini söyleyen Medeiros, “Kendimle gurur duymuyorum ama artık işleri düzeltmenin zamanı geldi” diye konuştu.

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sosyal medya estetik

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