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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yaz sıcaklarıyla baş etmek için çareyi tül kıyafetlerde buldu! Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yaz sıcaklarıyla baş etmek için çareyi tül kıyafetlerde buldu! Bir gören bir daha baktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.08.2024 11:41
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Julia Sandoval yaz sıcaklarıyla baş etmenin yolunu tül kıyafetlerde buldu. Fenomen isim beyaz tül bluz ve etekten oluşan kombiniyle hayranlarının karşısına çıkınca takipçilerinden "İçinde bir şey yok mu?" yorumu gecikmedi.

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yaz sıcaklarıyla baş etmek için çareyi tül kıyafetlerde buldu! Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede hayran kitlesini arttırmayı başararak fenomene dönüşen Julia Sandoval yaz sıcaklarına tül kombiniyle adeta meydan okudu. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken yorumlar da gecikmedi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bazıları ise eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İçinde bir şey yok mu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunda bulundu.

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