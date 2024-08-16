Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval yaz sıcaklarıyla baş etmek için çareyi tül kıyafetlerde buldu! Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya paylaşımları sayesinde kısa sürede hayran kitlesini arttırmayı başararak fenomene dönüşen Julia Sandoval yaz sıcaklarına tül kombiniyle adeta meydan okudu. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken yorumlar da gecikmedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşirken bazıları ise eleştirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İçinde bir şey yok mu?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçek bir güzellik" yorumunda bulundu.