Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bronzlaşan tenini ayna karşısında gösterdi! Bikini izi gündem yarattı

Sosyal medyada 9 milyonu aşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mathilde Tantot yaz aylarını sık sık tatil yaparak geçirdi. Dünya genelinde popüler lokasyonlarda tatil yaparak deneyimlerini Instagram hesabından paylaşan Tantot yaz aylarının bitmesine rağmen geleneğini bozmadı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bronzlaşan teniniyle poz verdi.
Sosyal medya fenomeni Tantot bluz ve pantolon kombiniyle ayna karşısına çekilen bir selfiesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fenomen isim hayranlarına pantolonun üst kısmından gözüken bikini iziyle selam verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yarattı.