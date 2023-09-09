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    4. Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bronzlaşan tenini ayna karşısında gösterdi! Bikini izi gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Mathilde Tantot bronzlaşan tenini ayna karşısında gösterdi! Bikini izi gündem yarattı

    09.09.2023 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran fenomen isim Mathilde Tantot yaz tatilinin tadını popüler lokasyonlarda çıkarttı. Fenomen isim yaz aylarının bitmesine rağmen ayna karşısına geçerek bronzlaşan tenini gösterdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada 9 milyonu aşan geniş bir takipçi kitlesine sahip olan Mathilde Tantot yaz aylarını sık sık tatil yaparak geçirdi. Dünya genelinde popüler lokasyonlarda tatil yaparak deneyimlerini Instagram hesabından paylaşan Tantot yaz aylarının bitmesine rağmen geleneğini bozmadı. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bronzlaşan teniniyle poz verdi.

    BİKİNİ İZİNİ GÖSTERDİ

    fenomen

    Sosyal medya fenomeni Tantot bluz ve pantolon kombiniyle ayna karşısına çekilen bir selfiesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı. Fenomen isim hayranlarına pantolonun üst kısmından gözüken bikini iziyle selam verdi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

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