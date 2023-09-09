Sosyal medya fenomeni Francia James bikinisiyle sere serpe uzandı! Kucağındaki panteri öpmelere doyamadı

Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak kısa sürede milyonlara ulaşan bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Francia James bu kez bir bikini çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Fenomen isim bir havuzun kenarına leopar desenli bikinisiyle uzanırken kendisine çekimde eşlik eden panteri öpmelere doyamadı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Francia James partneri defalarca öptü. Fenomen isim beğeni yağmuruna tutulan gönderisine, “Bunu yapacak mısın?” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismi cesaretinden dolayı tebrik ederek "Gerçekten cesursun" yorumunu yaptı.