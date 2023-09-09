Mynet Trend

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medya fenomeni Francia James bikinisiyle sere serpe uzandı! Kucağındaki panteri öpmelere doyamadı

    Sosyal medya fenomeni Francia James bikinisiyle sere serpe uzandı! Kucağındaki panteri öpmelere doyamadı

    09.09.2023 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Francia James bikini çekimi için kamera karşısına çekti. Kucağındaki panterle sere serpe uzandığı anlarda poz veren James o saniyeleri hayranlarıyla paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyada birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak kısa sürede milyonlara ulaşan bir hayran kitlesine sahip olan fenomen isim Francia James bu kez bir bikini çekiminin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Fenomen isim bir havuzun kenarına leopar desenli bikinisiyle uzanırken kendisine çekimde eşlik eden panteri öpmelere doyamadı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede gündem yarattı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

    1

    Sosyal medya kullanıcılarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu gönderisinde Francia James partneri defalarca öptü. Fenomen isim beğeni yağmuruna tutulan gönderisine, “Bunu yapacak mısın?” notunu ekledi. Hayranları fenomen ismi cesaretinden dolayı tebrik ederek "Gerçekten cesursun" yorumunu yaptı.

    İlginizi Çekebilir

    Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

    Rüzgardan havlusunu bir türlü seremedi! Cesur deniz keyfi...

     İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

    İddialı tulumuyla basketbol oynadı! Çocuğunun babası yine merak edildi

     Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

    Olay poz! Transparan iç çamaşırıyla göğüslerini ön plana çıkarttı

     Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

    Çok konuşulacak itiraf! “7000 erkek arkadaşım var ve...”

     Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

    Bu nasıl piknik? Üstünü tamamen çıkartıp göğüslerini peçeteyle...

     Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

    Kızının kazancını öğrendikten sonra annesi de müstehcen siteye katıldı

     Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    Cinsellik itirafı olay yarattı! 'Boyut' açıklaması gündem oldu

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Sosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşulduSosyal medyanın yeni akımı! Damat makyajı çok konuşuldu
    Açılışa katıldı! Yine yuhalandıAçılışa katıldı! Yine yuhalandı
    3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım” 3 haftalık ömrünün kaldığı söyledi! “Kendi cenazemi bile planladım”
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya fenomen Francia James

    En Çok Okunan Trend Haberler

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    Çırılçıplak soyunup ağaçla cinsel ilişkiye girmeye çalıştı

    İlginizi Çekebilir

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

    Cinayet suçuyla tutuklanmıştı! Mahkum hapishaneden böyle firar etti

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının yıldızı Camper'da %40'a varan indirim

    Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

    Yoga dersine polis baskını! Ölü zannedip “toplu katliam” ihbarı yaptı

    Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

    Müstehcen mesajlar göndererek taciz etti! Savunması şaşkına çevirdi

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

    Geri Dön

    En Çok Aranan Haberler

    Uygulamada Aç
    Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.