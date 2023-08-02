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    4. Sosyal medya fenomeni Megan Barton Hanson sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”

    Sosyal medya fenomeni Megan Barton Hanson sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”

    02.08.2023 13:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İngiltere’de yayınlanan reality şovlarla adını dünyaya duyuran Megan Barton Hanson yaz tatilinin tadını çıkartmak için soluğu Yunanistan’da aldı. Yunan Adaları’ndaki tatilinden kareleri takipçileriyle paylaşan fenomen isim sere serpe uzandığı şezlong pozuyla tatilinin hızlı çekeceğinin ilk sinyallerini verdi.

    İngiltere’nin en çok izlenen flört programı Love Island’a katıldıktan sonra sosyal medyada fenomene dönüşen Hanson, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Yaz sıcaklarından bunalarak soluğu Yunanistan’da alan Hanson, şezlonga uzanarak güneşlendiği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

    ÖNCE DİNLENDİ SONRA PARTİLEDİ

    KAPAK YY

    Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında beyaz bikinisiyle güneşlenen Hanson “Fırtına öncesi sessizlik” notunu ekledi. Ardından ise akşamında eğlenceye gittiği anlarda çekilen karesini paylaştı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Megan Barton Hanson

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