Sosyal medya fenomeni Megan Barton Hanson sere serpe uzandığı şezlongtan uyardı! “Fırtına öncesi sessizlik”

İngiltere’nin en çok izlenen flört programı Love Island’a katıldıktan sonra sosyal medyada fenomene dönüşen Hanson, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından hayranlarıyla iletişim kurmaya devam ediyor. Yaz sıcaklarından bunalarak soluğu Yunanistan’da alan Hanson, şezlonga uzanarak güneşlendiği anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

ÖNCE DİNLENDİ SONRA PARTİLEDİ

Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında beyaz bikinisiyle güneşlenen Hanson “Fırtına öncesi sessizlik” notunu ekledi. Ardından ise akşamında eğlenceye gittiği anlarda çekilen karesini paylaştı.