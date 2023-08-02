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    4. Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sevgilisiyle aşka geldi! Romantizm kıyıya vurdu... “Aşktan yanmak budur”

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sevgilisiyle aşka geldi! Romantizm kıyıya vurdu... “Aşktan yanmak budur”

    02.08.2023 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech sevgilisiyle çıktığı Yunanistan tatilinden yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyada yaklaşık 6 milyon takipçisi bulunan Keech, sevgilisiyle deniz kenarında romantik pozlara imza attı. Fenomen ismin sevgilisi fotoğraflara aşka gelerek “Aşktan yanmak budur” yorumunu ekledi.

    Sosyal medya fenomeni Daisy Keech yaz tatilinin tadını çıkartmaya devam ediyor. Fenomen isim geçtiğimiz aylarda 3. yılını kutladıkları sevgilisi Michael Yerger Yunanistan tatilinden romantik anlarını takipçileriyle paylaştı. Sevgilisiyle deniz kenarında sarmaş dolaş çekilen pozlarını paylaşan fenomen ismin gönderisi tam not aldı.

    SEVGİLİSİ DE KAYITSIZ KALAMADI

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    Denizde aşka geldikleri anları paylaşan Keech’in sevgilisi Michael Yerger de romantik anlara kayıtsız kalamadı. Sevgilisinin gönderisine “Aşktan yanmak budur” yorumunu yaptı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin pozlarını beğeni yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Michael gerçekten çok şanslı bir adam” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Sizi çok seviyorum” yorumunu yaptı.

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