Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac yatak pozları beğeni topladı! "Yüksel ve parla" notunu ekledi yorum yağmuruna tutuldu

Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 3 milyonu aşkın takipçiye sahip Paige Spiranac hayranlarının beğenisini toplayan bir paylaşıma daha imza attı. Spiranac son olarak beyaz spor bluzu ve taytıyla yatağına uzanırken çekilen pozlarını yayınladı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımına fenomen isim "Yüksel ve parla" notunu eklemeyi tercih etti. Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken Spiranac'ın güzelliğini öven yorumlarda peşi sıra geldi.







