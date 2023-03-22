Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac yeni imajını takipçileriyle paylaşmak istedi! Hayranları derin göğüs dekoltesinden gözlerini alamadı

Golf kariyerini noktaladığını açıkladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına yönelen Paige Spiranac Instagram hesabından sıklıkla seksi paylaşımlar yapıyor. 29 yaşındaki fenomen isim son olarak saçlarını yeniden kahkül kestirdiğini hayranlarıyla paylaşmak istedi. Ancak Spiranac’ın derin göğüs dekolteli bluzuyla yaptığı paylaşım hayranlarının yeni imajına odaklamasını güçleştirdi.

“HER HALİNLE MÜKEMMELSİN”

Sosyal medyadan timsah desenli bir üstle paylaşım yapan Spiranac gönderisine, “Kahküller geri döndü” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her halinle mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben yeni bir imaj görmedim ama yine de mükemmel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her şeyin en iyisi olduğuna eminim” yorumunu yaptı.