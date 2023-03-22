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Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac yeni imajını takipçileriyle paylaşmak istedi! Hayranları derin göğüs dekoltesinden gözlerini alamadı

22.03.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Golf kariyerinden çok sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çeken fenomen isim Paige Spiranac, yeni imajını göstermek için Instagram’dan bir paylaşım yaptı. Birçok takipçisini büyüleyen paylaşımında Spiranac yeni saç kesimini göstermek isterken imajını derin göğüs dekoltesi adeta gölgede bıraktı.

Sosyal medya fenomeni Paige Spiranac yeni imajını takipçileriyle paylaşmak istedi! Hayranları derin göğüs dekoltesinden gözlerini alamadı

Golf kariyerini noktaladığını açıkladıktan sonra sosyal medya paylaşımlarına yönelen Paige Spiranac Instagram hesabından sıklıkla seksi paylaşımlar yapıyor. 29 yaşındaki fenomen isim son olarak saçlarını yeniden kahkül kestirdiğini hayranlarıyla paylaşmak istedi. Ancak Spiranac’ın derin göğüs dekolteli bluzuyla yaptığı paylaşım hayranlarının yeni imajına odaklamasını güçleştirdi.

“HER HALİNLE MÜKEMMELSİN”

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Sosyal medyadan timsah desenli bir üstle paylaşım yapan Spiranac gönderisine, “Kahküller geri döndü” notunu ekledi. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Her halinle mükemmel görünüyorsun” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Ben yeni bir imaj görmedim ama yine de mükemmel” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Her şeyin en iyisi olduğuna eminim” yorumunu yaptı.

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