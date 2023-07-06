Sosyal medya fenomeni Paige Woolen göğüslerine küçük gelen bikinisiyle resmen şov yaptı! “Giymesen de olurdu”

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan sosyal medya fenomeni Paige Woolen yine hayranlarından tam not alan cesur bir paylaşıma imza attı. Fenomen isim Amerikan bayrağının renklerinden oluşan bir bikini takımıyla Instagram’ı sallamayı başardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Woolen, mavi, beyaz ve kırmızı renklerden oluşan bir bikini takımıyla kamera karşısına geçerek poz verdi.

Fenomen isim sadece göğüs uçlarını örtmeyi tercih ettiği küçük bikinisi hayranlarını adeta mest etti. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları "Giymesen de olurdu" yorumunu yaptı.