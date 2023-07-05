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Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek süper mini şortuyla Instagram’ı alev alev yaktı! Oturuşuyla gündem yarattı

05.07.2023 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek yine Instagram’ın limitlerini zorlayan cesur bir poza imza atmayı başardı. Fenomen isim son olarak süper mini şortuyla bacaklarını iki yana açarak oturunca gündem oldu.

Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek süper mini şortuyla Instagram’ı alev alev yaktı! Oturuşuyla gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının ilgisini üzerine toplamayı başaran Veronika Rajek cesur pozlarına bir yenisi daha ekledi. Fenomen isim süper mini kot şortuyla ağaç görünümü bir taburenin üzerine oturdu. Rajek’in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde Rajek, kot şortu ve bluzdan oluşan kombinini Amerikan bayrağı desenli bir bikini üstüyle tamamlamayı tercih etti. Fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not aldı.

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Sosyal medya kullanıcılarının güzelliğini övdüğü gönderisinde Rajek, frikik vermesinden korkmadan bacaklarını iki yana açarak oturmayı seçti.

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