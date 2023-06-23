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Transparan iç çamaşırı takımıyla sıcaklıkları arttırdı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

23.06.2023 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen anlarıyla çok izlenen Aşk Adası (Love Island) yarışmasının öne çıkan isimlerinden Arabella Chi yarışmanın ardından sosyal medyada popülerleşti. Fenomen isim 800 bini aşkın takipçisiyle İspanya’nın İbiza Adası’nda çekilen cesur pozlarını paylaştı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Transparan iç çamaşırı takımıyla sıcaklıkları arttırdı! Sosyal medyayı alev alev yaktı

İngiltere’nin en çok izlenen realite şovlarından biri olan Aşk Adası (Love Island) programının eski yıldızlarından Arabella Chi, programdaki ününü sosyal medyaya taşıyarak fenomene dönüştü.
Yarışmadaki müstehcen anları sayesinde adından söz ettirmeyi başaran Chi, programdaki cesur hareketlerini sosyal medyada da devam ettirdi.

YORUM YAĞMURUNA TUTULDU

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Sosyal medyadan duvara yaslanarak yeşil transparan iç çamaşırı takımıyla çekildiği pozlarını paylaşan Chi hayranlarının beğenisini kazandı. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Chi’nin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Nasıl bu kadar muhteşem görünebiliyorsun?” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Kesinlikle sana hayranım” yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Altı o kadar küçük gibi yok gibi...” yorumunu ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Love Island fenomen Arabella Chi

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