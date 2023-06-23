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Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, havuzun içinden yaptığı bikinili paylaşımla yazın tadını çıkarttı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

23.06.2023 15:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Hırvavistan güzeli şimdilerin sosyal medya fenomeni Ivana Knöll’ün cesur paylaşımlarını kimse durduramıyor. 2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda yaptığı birbirinden cesur kıyafet seçimlerinden sonra geniş bir hayran kitlesine ulaşan Knöll, Instagram’dan yazın tadını çıkarttığı bir pozunu paylaştı.

Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll, havuzun içinden yaptığı bikinili paylaşımla yazın tadını çıkarttı! Göğüslerini ön plana çıkarttı

2022 yılında Katar’da düzenlenen Dünya Kupası’nda seçtiği kıyafetlerle “Dünyanın en seksi taraftarı” seçilen Ivana Knöll sosyal medya paylaşımlarında da fırtına gibi esmeye devam ediyor. Sosyal medyada kısa sürede 3 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Knöll, yaz sıcaklarında havuzun içinde keyfi yaptığı anlarda çekilen bir pozunu Instagram’dan paylaşarak hayranlarının beğenisini kazandı.

MANZARANIN ÖNÜNE GEÇTİ

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Sosyal medyadan mavi bikinisiyle havuzun içinde çekilen bir pozunu paylaşan fenomen ismin gönderisi hayranlarından tam not almayı başardı. Gün batımı manzarasının önünde poz veren fenomen isim gönderisine, “İnanılmaz gün batımı” notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcıları gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tutarken fenomen ismin güzelliğinin gün batımı manzarasının önüne geçtiği konusunda hemfikir oldu.

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