Mia Khalifa bunu hep yapıyor! Tamamen çıplak kaldı... Cinsel organını bir demet çiçekle örttü

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarından tam not almayı başaran Mia Khalifa yine geleneğini bozmadı. Paris Moda Haftası için Fransa’ya yaptığı seyahatinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim dev bir çiçek buketinin arkasında tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

Fenomen isim 27 milyon takipçisiyle yaptığı paylaşımına, “Je t'aime, habibi" notunu düştü. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Khalifa’nın hayranları fenmen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.