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Mia Khalifa bunu hep yapıyor! Tamamen çıplak kaldı... Cinsel organını bir demet çiçekle örttü

01.07.2023 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

30 yaşındaki dünyaca ünlü isim Mia Khalifa yine sosyal medyadan dikkatleri çeken bir paylaşıma imza atmayı başardı. Sosyal medyada 27 milyonu aşkın takipçisi bulunan Khalifa, Paris Moda Haftası sırasında çekilen cesur bir pozunu paylaşarak hayranlarını şaşkına çevirmeyi başardı.

Mia Khalifa bunu hep yapıyor! Tamamen çıplak kaldı... Cinsel organını bir demet çiçekle örttü

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde hayranlarından tam not almayı başaran Mia Khalifa yine geleneğini bozmadı. Paris Moda Haftası için Fransa’ya yaptığı seyahatinden kesitleri sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim dev bir çiçek buketinin arkasında tamamen çıplak bir şekilde poz verdi. Khalifa’nın paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırmayı başardı.

SOSYAL MEDYA ONU KONUŞUYOR

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Fenomen isim 27 milyon takipçisiyle yaptığı paylaşımına, “Je t'aime, habibi" notunu düştü. Fenomen ismin gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum toplamayı başardı. Khalifa’nın hayranları fenmen ismin güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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sosyal medya Mia Khalifa

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