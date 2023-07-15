Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu anları paylaştı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot, yine hayranlarının yüzünü gülümseten bir paylaşıma imza attı. Marsilya’da sevgilisiyle beraber tatil yapan Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda ayna karşısında sevgilisini kendisini öptüğü anlarda çekilen bir pozunu yayınladı.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

Sosyal medyadan Marsilya tatilindeki romantik anları Instagram hesabından paylaşırken hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen ismin hikayesi hayranlarının beğenisini kazandı.