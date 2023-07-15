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Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot aşka geldi! Sevgilisinin öpücüklere boğduğu anları paylaştı

15.07.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan Pauline Tantot, sevgilisiyle tatile tam gaz devam ediyor. Marsilya’da romantik bir tatil yapan ikili paylaşımlarıyla da hayranlarını yalnız bırakmıyor. Fenomen isim son olarak sevgilisi David Cheri Zecote’nin kendisini öptüğü anlarda çekilen bir pozunu paylaştı.

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Pauline Tantot, yine hayranlarının yüzünü gülümseten bir paylaşıma imza attı. Marsilya’da sevgilisiyle beraber tatil yapan Tantot, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımda ayna karşısında sevgilisini kendisini öptüğü anlarda çekilen bir pozunu yayınladı.

TATİLDE AŞKA GELDİLER

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Sosyal medyadan Marsilya tatilindeki romantik anları Instagram hesabından paylaşırken hayranlarından tam not almayı başardı. Fenomen ismin hikayesi hayranlarının beğenisini kazandı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Pauline Tantot

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