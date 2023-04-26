Yetişkin film yıldızları Mia Malkova ve Angela White birlikte eğlenmeye çıktı! Cesur kıyafet seçimleri sosyal medyayı salladı

Yetişkin film sektörünün en popüler isimleri arasında gösterilen Angela White ve Mia Malkova’nın birlikte yaptıkları paylaşım kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede milyonlarca takipçiye ulaşan ikili gece eğlencesine çıktıkları anlarda çekilen bir gönderisini yayınladı.

SEKSİ POZLARDAN VAZGEÇMEDİLER

Mia Malkova altın rengi göğüs dekolteli ve yanları tamamen açık bir kıyafet tercih ederken Angela White ise siyah uzun kollu siyah süper mini bir elbise seçti. Fenomen isimler gece kulübünün locasındaki kırmızı ışığın altında yanyana poz verdikleri anları paylaştı.

Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği gönderisinde ikili frikik vermekten korkmadan eğlenceli anları yayınladı. Sosyal medyadan ortak paylaşım yapmayı tercih eden ikili gönderiye, “Aklınızda kalacak mıyız?”notunu ekledi.

Fenomen isimlerin yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce beğeniye ulaşırken yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye “Harika görünüyorsunuz” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tüm zamanların en iyi ikilisi” yorumunu yaptı.



