Dünyanın en seksi taraftarı seçilmişti! Sosyal medya fenomeni Ivana Knöll neon pembe mayosuyla yazı çoktan getirdi

Dünya Kupası’ndaki cesur kıyafetleriyle tribündeki yerini alarak bir anda fenomene dönüşen Ivana Knöll’ü kimse durduramıyor. Dünya Kupası’nın en seksi taraftarı seçilen fenomen isim kısa sürede dünya geneline yayılan 3.4 milyon takipçiye ulaştı. Sosyal medyadan birbirinden cesur paylaşımlara imza atarak adından söz ettirmeyi başaran Ivana Knöll bu kez Miami’de çekilen pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

SOSYAL MEDYADAN BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük ilgi gösterdiği paylaşımında Knöll hayranlarına neon rengi pembe mayosuyla, “Siz hangi sporu yapıyorsunuz?” notuyla seslendi.

Fenomen ismin gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini kazandı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Mükemmelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu kadar iyi olmak zorunda mısın?” yorumunu yaptı.