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  4. Hırsızlık anları saniye saniye kamerada! Ünlü fenomen Twitch canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı... Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

Hırsızlık anları saniye saniye kamerada! Ünlü fenomen Twitch canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı... Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

25.04.2023 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitch fenomeni Lluna Clark hayranlarına canlı yayın açtığı sırada hayatının en büyük şokunu yaşadı. Kameraya dönük bir şekilde konuşurken arkasındaki sürücü kapısında araca binmeye çalışan adamı fark eden fenomen korku dolu anlar yaşadı. O anlarda çığlık atarak duruma tepki gösteren fenomen ismin yaşadığı korku saniye saniye canlı yayında kaydedildi.

Twitch’te 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Lluna Clark, canlı yayın sırasında ilginç bir olay yaşadı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla hayatından kesitler sunarak hayranlarının karşısına çıkmayı tercih eden fenomen son yaptığı canlı yayın sırasında büyük bir şok yaşadı.

ARABAYA BİNMEYE ÇALIŞTI

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Twitch canlı yayınında hayranlarıyla konuşmak için ön koltuğa geçen Lluna Clark’ın arkasından sürücü kapısı hafifçe aralandı ve araca binmeye çalışan bir adam göründü. Soygun yapmak için araca binmeye çalışan adamla yüz yüze gelinde Clark büyük bir çığlık attı. Genç kadının tepkisi üzerine hırsız korkup kaçarken Clark kamerayı adamın olduğu yere doğru çevirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Twitch hırsızlık

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