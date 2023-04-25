Hırsızlık anları saniye saniye kamerada! Ünlü fenomen Twitch canlı yayınında hayatının şokunu yaşadı... Bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı

Twitch’te 200 bini aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Lluna Clark, canlı yayın sırasında ilginç bir olay yaşadı. Sosyal medya hesaplarından sıklıkla hayatından kesitler sunarak hayranlarının karşısına çıkmayı tercih eden fenomen son yaptığı canlı yayın sırasında büyük bir şok yaşadı.

ARABAYA BİNMEYE ÇALIŞTI

Twitch canlı yayınında hayranlarıyla konuşmak için ön koltuğa geçen Lluna Clark’ın arkasından sürücü kapısı hafifçe aralandı ve araca binmeye çalışan bir adam göründü. Soygun yapmak için araca binmeye çalışan adamla yüz yüze gelinde Clark büyük bir çığlık attı. Genç kadının tepkisi üzerine hırsız korkup kaçarken Clark kamerayı adamın olduğu yere doğru çevirdi.