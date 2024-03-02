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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot deniz kenarında keyif yaptı! Beğeni butonu adeta çöktü... 'Gün güzel bitiyor'

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot deniz kenarında keyif yaptı! Beğeni butonu adeta çöktü... 'Gün güzel bitiyor'

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.03.2024 14:03
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    Sosyal medyadan yaptığı cesur pozları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayan Pauline Tantot tatilinden anlarla sevenlerinin karşısına çıktı. Maldivler'de deniz kenarında çekilen pozlarını paylaşan Tantot'un süper mini taytı beğeni topladı.

    Kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomene dönüşen Pauline Tantot'u kimse durduramıyor. Fenomen isim son olarak Maldivler tatilinden deniz kenarında çekilen pozlarını paylaştı.

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    Sık sık tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan fenomen isim geleneğini bozmadı. Tantot'un uzun kollu bir bluz ve süper mini taytıyla verdiği pozlar hayranlarının ilgisini topladı.

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    Tantot'un 'Gün güzel bitiyor' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

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    Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güzel olmak haksızlık değil mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham veren bir kadın" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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