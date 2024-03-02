Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot deniz kenarında keyif yaptı! Beğeni butonu adeta çöktü... 'Gün güzel bitiyor'

Kardeşi Mathilde Tantot ile birlikte sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla fenomene dönüşen Pauline Tantot'u kimse durduramıyor. Fenomen isim son olarak Maldivler tatilinden deniz kenarında çekilen pozlarını paylaştı.

Sık sık tatillerinden kesitleri hayranlarıyla paylaşan fenomen isim geleneğini bozmadı. Tantot'un uzun kollu bir bluz ve süper mini taytıyla verdiği pozlar hayranlarının ilgisini topladı.

Tantot'un 'Gün güzel bitiyor' notunu ekleyerek yaptığı paylaşımı sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu kadar güzel olmak haksızlık değil mi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İlham veren bir kadın" yorumunu ekledi.