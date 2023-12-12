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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot sahilde adeta kendisinden geçti! Bikini iplerini gevşettiği anları gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot sahilde adeta kendisinden geçti! Bikini iplerini gevşettiği anları gündem yarattı

    12.12.2023 13:44 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine ulaşarak fenomene dönüşen Fransız model Pauline Tantot yine beğeni topladı. Fenomen isim Mauritius tatilden çekildiği pozlarla hayranlarından tam not almayı başardı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur pozlara imza atan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim Mauritius tatilden çekildiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Tantot'un gönderisi kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı.

    pauline

    Sosyal medyada sık sık tatillerinden kesitlere yer verdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Pauline Tantot bronzlaşma çizgilerini göstermek için bikini iplerini gevşettiği bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Sahile serdiği bir beyaz havlunun üzerine oturan Tantot gönderisine, "İyi zamanlar ve bronzlaşma çizgileri" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pauline Tantot
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