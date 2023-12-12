Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot sahilde adeta kendisinden geçti! Bikini iplerini gevşettiği anları gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak birbirinden cesur pozlara imza atan Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim Mauritius tatilden çekildiği pozlarla takipçilerinin karşısına çıktı. Tantot'un gönderisi kısa sürede hayranlarından övgü dolu yorumlar topladı.
Sosyal medyada sık sık tatillerinden kesitlere yer verdiği cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Pauline Tantot bronzlaşma çizgilerini göstermek için bikini iplerini gevşettiği bir pozla sevenlerinin karşısına çıktı. Sahile serdiği bir beyaz havlunun üzerine oturan Tantot gönderisine, "İyi zamanlar ve bronzlaşma çizgileri" notunu ekledi.