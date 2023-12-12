Yetişkin film yıldızı Mia Malkova'nın eski halinden eser yok şimdi! İç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyadan olay oldu

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Mia Malkova kendisine yepyeni bir tarz yarattı. Fenomen isim tüm paylaşımlarını silerek siyah kıyafetlerden oluşan bir profil yaratmayı başardı. Malkova son olarak tarzına iç çamaşırlı bir dokunuş yaptı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Malkova övgü dolu yorumlar topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Malkova'nın gönderisine, "Yorum kısmına git" notunu eklemesi üzerine hayranları adeta birbiryle yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz" yorumunu yaptı.