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    4. Yetişkin film yıldızı Mia Malkova'nın eski halinden eser yok şimdi! İç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyadan olay oldu

    Yetişkin film yıldızı Mia Malkova'nın eski halinden eser yok şimdi! İç çamaşırıyla verdiği pozu sosyal medyadan olay oldu

    12.12.2023 10:10 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşan Mia Malkova radikal bir şekilde tarz değiştirdi. Fenomen isim bir anda Instagram hesabındaki pozlarını sildi. Malkova tamamen siyaha kıyafetler oluşan yeni bir profil yaratmaya karar verdi. Son olarak fenomen isim siyah iç çamaşırı takımıyla dizlerini geriye doğru çekerek poz verdi.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarının beğenisini kazanmayı başaran Mia Malkova kendisine yepyeni bir tarz yarattı. Fenomen isim tüm paylaşımlarını silerek siyah kıyafetlerden oluşan bir profil yaratmayı başardı. Malkova son olarak tarzına iç çamaşırlı bir dokunuş yaptı. Fenomen ismin pozu kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşımında Malkova övgü dolu yorumlar topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi. Malkova'nın gönderisine, "Yorum kısmına git" notunu eklemesi üzerine hayranları adeta birbiryle yarıştı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten çok güzelsin" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İnanılmaz" yorumunu yaptı.

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    sosyal medya Mia Malkova
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