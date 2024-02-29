Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot spor tulumuyla tenis oynadığı anları paylaştı! 'Benimle oynama' notunu gündem yarattı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan 5 milyon takipçiye ulaşan Mathilde Tantot hayranlarıyla tenis oynadığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.
Pembe spor tulumuyla tenis kortundaki yerini alan fenomen isim su içtiği ve esneme hareketleri yaptığı anlarda çekilen pozlarını Instagram hesabından yayınladı.
Sosyal medyadan tenis oynadığı anlarda çekilen pozlarını 'Benimle oynama' notuyla paylaşan Tantot hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.
Sosyal medya fenomeni Tantot bu kez bir farklılık yaparak paylaşımında yorumlarını kapatmayı seçti. Fenomen ismin hayranları beğenilerini yorumlarda belli edemeyince adete beğeni butonunu çökertti.