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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot spor tulumuyla tenis oynadığı anları paylaştı! 'Benimle oynama' notunu gündem yarattı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot spor tulumuyla tenis oynadığı anları paylaştı! 'Benimle oynama' notunu gündem yarattı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.02.2024 15:25
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    Kendisini gibi fenomen olan olan kardeşi Mathilde Tantot ile sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Pauline Tantot yine hayranlarının beğenisini toplayan bir pozla karşılarına çıktı. Pembe spor tulumuyla tenis oynadığı anlarda çekilen pozlarını paylaşan Tantot hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak dünya geneline yayılan 5 milyon takipçiye ulaşan Mathilde Tantot hayranlarıyla tenis oynadığı anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

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    Pembe spor tulumuyla tenis kortundaki yerini alan fenomen isim su içtiği ve esneme hareketleri yaptığı anlarda çekilen pozlarını Instagram hesabından yayınladı.

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    Sosyal medyadan tenis oynadığı anlarda çekilen pozlarını 'Benimle oynama' notuyla paylaşan Tantot hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen ismin güzelliğini öven yorumlar peşi sıra geldi.

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    Sosyal medya fenomeni Tantot bu kez bir farklılık yaparak paylaşımında yorumlarını kapatmayı seçti. Fenomen ismin hayranları beğenilerini yorumlarda belli edemeyince adete beğeni butonunu çökertti.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Pauline Tantot
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