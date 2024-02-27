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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot'u sıcak fena vurdu! Kanonun üzerinde güneşlendiği anları paylaştı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot'u sıcak fena vurdu! Kanonun üzerinde güneşlendiği anları paylaştı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    27.02.2024 14:54
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    Kendisi gibi model kız kız kardeşi Mathilde Tantot ile sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pauline Tantot Miami'de sıcak havanın tadını çıkartırken çekilen pozlarını paylaştı. Fenomen ismin kano üzerinde güneşlendiği anlarda çekilen pozları tam not aldı.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot Şubat ayının tadını Miami sıcağında çıkartmak istedi. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde hayranlarının ilgisini çeken fenomen isim denizin ortasında bir kanoda güneşlendiği anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

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    Sosyal medyada 5 milyonu aşan takipçisi bulunan Tantot'un, "Ben böyle günler için yaratılmışım" notuyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim paylaşımıyla hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.

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