Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot'u sıcak fena vurdu! Kanonun üzerinde güneşlendiği anları paylaştı

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Mathilde Tantot Şubat ayının tadını Miami sıcağında çıkartmak istedi. Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur pozları sayesinde hayranlarının ilgisini çeken fenomen isim denizin ortasında bir kanoda güneşlendiği anlarda çekilen pozlarını paylaştı.

Sosyal medyada 5 milyonu aşan takipçisi bulunan Tantot'un, "Ben böyle günler için yaratılmışım" notuyla yaptığı paylaşımı hayranlarının beğenisini topladı. Fenomen isim paylaşımıyla hayranlarından övgü dolu yorumlar aldı.