Sosyal medya fenomeni Sophie Rain yıllık kazancını açıkladı! Henüz 20 yaşında 43 milyon dolar kazandı

Sosyal medya fenomeni Sophie Ran, takipçilerinin ayda 10 dolara abone olabileceği bir sosyal medya uygulaması sayfasına sahip. Sadece 1 yılda sosyal medya uygulaması üzerinden yıllık kazancını açıkladığı bir paylaşımda bulunan Ran, herkesi şaşırttı.

Ran 28 Kasım'da paylaştığı bir tweette 2024'teki kazancının ekran görüntüsünü paylaşarak brüt kazancının 43 milyon dolar olduğunu gösterdi.

Yakın zamanda bir podcast'e katıldığında da benzer iddialarda bulunan Rain, bir içerik üreticisi arkadaşına ayda 4 milyon dolar kadar kazandığını göstermişti.