The Simpsons (Simpsonlar) yine bildi! Bu kez Mike Tyson- Jake Paul maçını bildiği iddia edildi... 1988 yılındaki bölümle benzerliği sosyal medyada çok konuşuldu

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya kullanıcılarına göre Simpsonlar bir kez daha gerçek dünyadaki bir olayı tahmin etti; birçok kişi, kurgusal çizgi dizideki bir sahnenin geçen hafta Mike Tyson ile Jake Paul arasındaki dövüşü tasvir ettiğini iddia etti.

1988 YILINDAKİ BÖLÜMLE BENZERLİKLER

1988 yılında yayınlanan "They Fall" isimli bölümde Homer Simpson dünyaca ünlü boksör Drederick Tatum'a karşı bir dövüşe hazırlanıyor. Tatum, Mike Tyson'a büyük ölçüde dayanan kurgusal bir karakter, peltek bir konuşmaya, devasa bir cüsseye ve tıpkı gerçek olan gibi olaylarla dolu bir geçmişe sahip.

Dövüşün sonunda Homer, Tatum'a karşı kaybediyor gibi görünüyor ve bu da menajeri Moe'nun onu ringden güvenli bir yere götürmek için hava yoluyla gelmesiyle sona eriyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü boks sahnesini yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu gerçekten 15 Kasım'da gerçekleşti" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu Mike Tyson ve Jake Paul" yorumunu yaptı.