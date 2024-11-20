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Eski sevgilisi düğüne geldi! Takıları takmasına damat yardım etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı: 'Bu nasıl bir sahne?'

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
20.11.2024 17:44
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TikTok'ta paylaşılan ve milyonlarca izlenmeye ulaşan bir Vietnam düğünü ilginç anlara sahne oldu. Düğünleri sırasında gelinin eski sevgilisi geldi ve gelin ile damadın yanına yaklaşarak onlara altın teller takmaya başladı. Eski sevgilinin gelinin boynuna altınları taktığı sırada damadın on yardımcı olması ise sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Eski sevgilisi düğüne geldi! Takıları takmasına damat yardım etti... O anlar sosyal medyada gündem yarattı: 'Bu nasıl bir sahne?'

MYNET|DIŞ HABERLER Vietnam'da gerçekleştirilen bir düğün törenine gelinin eski sevgilisi adeta damga vurdu. SOHA web sitesinin haberine göre, eski sevgilisi sahneye çıkıp geline kırmızı kutunun içindeki takılarını takmaya başladı.

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Eski sevgilinin geline toplamda 10 adet Vietnam teli altın taktığı ve bunun da yaklaşık 370 grama denk geldiği ifade edildi. Gelinin eski sevgilisinin düğüne geldiği anlar sosyal medyada bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi.

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