Sosyal medya fenomeni Tracy Kiss, görüntüsünü değiştirmek için Türkiye’ye geldi! Üç ameliyat birden oldu

Sosyal medya fenomeni Tracy Kiss, hayalindeki vücuda kavuşmak için onuncu kez bıçak altına yattı. Estetik prosedürleri için Türkiye’nin yolunu tutan fenomen isim, göz kapağı küçültme, çene çizgisi belirginleştirme ve altılı karın kaslarını liposuction ile şekillendirilme ameliyatlarını oldu. Şimdilerde iyileşme sürecinde olduğunu dile getiren Kiss, bu işlemlerin hayalindeki vücuda kavuşmak için büyük bir adım olduğunu anlattı.

“SEKSİ GÖRÜNMEK İÇİN AMELİYAT OLDUM”

Hayranlarında daha seksi görünmek için estetik ameliyat olduğundan söz eden Kiss, “Hayranlarıma seksi görünmek için ameliyat oldum. İki çocuk annesi olarak spor yaparak, sağlıklı beslenerek ve aktif kalarak fiziğimi koruyorum ve bununla gurur duyuyorum. Ancak inatçı bölgesel vücut yağlarım nedeniyle liposuction ameliyatı olmaya karar verdim. Ameliyatla gözlerimden, çenemden ve karın kasımdan küçük yağ ceplerinin alınması beni ve hayranlarımı mutlu etti” dedi.



