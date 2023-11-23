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    4. Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek tanga bikini altına kendi kendisine sansür uyguladı! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek tanga bikini altına kendi kendisine sansür uyguladı! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

    23.11.2023 15:43 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede hayranlarının beğenisini kazanarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan Veronika Rajek bikini takımıyla nefesleri kesti. Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında Rajek, tanga bikini altını şeftali emojisiyle kapatmayı tercih etti.

    Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek son paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Veronika Rajek Instagram hesabının hikaye bölümünde bikini takımıyla bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini topladı.

    SOSYAL MEDYA ÇOK KONUŞULDU

    LKKOLOLL

    Sosyal medyadan sıklıkla kalçasına yönelik olumsuz yorumlar alan Rajek geçtiğimiz aylarda tanga bikinisiyle denizden çıktığı anları paylaşarak cevap vermişti. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bikini takımına sansür uygulamayı tercih etti.

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