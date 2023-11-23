Sosyal medya fenomeni Veronika Rajek tanga bikini altına kendi kendisine sansür uyguladı! Paylaşımı gündem yaratmayı başardı

Sosyal medyada 5 milyonu aşkın takipçisi bulunan fenomen isim Veronika Rajek son paylaşımıyla hayranlarının beğenisini toplamayı başardı. Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Veronika Rajek Instagram hesabının hikaye bölümünde bikini takımıyla bir pozunu paylaştı. Fenomen ismin pozu hayranlarının beğenisini topladı.
Sosyal medyadan sıklıkla kalçasına yönelik olumsuz yorumlar alan Rajek geçtiğimiz aylarda tanga bikinisiyle denizden çıktığı anları paylaşarak cevap vermişti. Fenomen isim bu kez Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında bikini takımına sansür uygulamayı tercih etti.