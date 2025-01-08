Sosyal medya fenomeni Violet Starr spor salonunda taciz edildiğini söyleyip görüntüleri paylaştı! Destek yerine linç yağdı

MYNET|DIŞ HABERLER Sosyal medya fenomeni Violet Starr, TikTok'tan yaptığı paylaşımında spor salonunda tanımadığı bir kişi tarafından rahatsız edildiğini söyleyerek bu anları yayınladı. Görüntülerde adamın Starr'ın yanına gelerek, "Kişisel antrenör müsünüz?" diye sorduğu ve Starr'ın 'hayır' cevabının üzerine ise adamın, "'Çok formdasın. Senin bir kişisel antrenör olduğunu düşündüm" dediği duyuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Starr'ın aksine adamın hareketini uygunsuz olarak değerlendirmedi. Kullanıcıların bir kısmı Starr'ın masum bir sohbeti tıklanma almak için büyük bir olay haline getirmeye çalıştığını iddia etti. Ancak bazı kullanıcılar ise Starr'a hak verdiklerini söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bir erkek olarak, spor salonunda beni videoya çekmeye çalışan herhangi bir kadın benim açımdan art niyetli görülecektir" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendisini gerçekten tehdit altında hisseden kadın oradan hemen uzaklaşır" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Benzer bir durum yaşadım. Gerçekten rahatsız edici" dedi.