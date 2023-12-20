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    4. Sosyal medya fenomeninin üstünü çıkartmasını Twitch affetmedi! Kara listeye alınıp yasaklandı

    Sosyal medya fenomeninin üstünü çıkartmasını Twitch affetmedi! Kara listeye alınıp yasaklandı

    20.12.2023 13:51 | Son Güncelleme:
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    Morgpie isimli Twitch yayıncısı sosyal medyadan yaptığı canlı yayın sırasında üstünü çıkartınca tepkilerin odağına yerleşti. Tamamen üstsüz bir şekilde kaldığı yayının ardından Morgpie platformundan bir kez daha yasaklandı.

    Sosyal medya fenomeninin üstünü çıkartmasını Twitch affetmedi! Kara listeye alınıp yasaklandı

    Gerçek adı Morgan Stone olan Morgpie Twitch'in son dönemde popüler olan çıplaklık akımına uyum sağlamak istedi. Sosyal medyadan canlı yayın açan Morgpie, bir anda üzerini çıkartarak yarı çıplak kaldı. Daha önce de müstehcen yayınları nedeniyle yasaklanan Morgpie'in hesabı bir kez daha kapatıldı.

    SÜRESİ BİLİNMİYOR

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    Sosyal medya kullanıcıları Morgpie'nin hesabına ulaşmaya çalıştığında karşılarında, "Bu kanal, Twitch'in Topluluk Kuralları veya Hizmet Şartları'nın ihlali nedeniyle şu anda kullanılamıyor" yazısı buluyor. Morgpie'nin cezasının süresi şu anda bilinmiyor.

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    sosyal medya Twitch
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