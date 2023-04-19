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Sosyal medya fenomeni Francia James, kıyafet seçimiyle TikTok’u alev alev yaktı! Dekoltesini gören bir daha baktı

19.04.2023 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya fenomeni Francia James, yine cesur kıyafet seçimi sayesinde hayranlarından tam not almayı başardı. Aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından sonra TikTok’ta paylaşım yapmaya başlayan fenomen isim deri tayt ve dekolteli bluzuyla sokakta havalı bir şekilde yürüdüğü anları paylaştı. James’in paylaşımı kısa sürede sosyal medyada ilgi çekti.

Sosyal medya fenomeni Francia James, kıyafet seçimiyle TikTok’u alev alev yaktı! Dekoltesini gören bir daha baktı

32 yaşındaki sosyal medya fenomeni Francia James, Instagram’da bulunan 11.4 milyon takipçisinin sonrasında bir de TikTok dünyasına hızlı bir giriş yaptı. Sosyal medya hesaplarından genellikle cesur pozlarını paylaşan fenomen isim TikTok’ta da geleneğini bozmadı. Deri bir pantolon ve dekolteli bluzuyla poz veren James’in paylaşımı kısa sürede beğeni rekoru kırdı.

GÜNDEM YARATAN PAYLAŞIM

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Vücut hatlarını belli eden kıyafet seçimiyle hayranlarından tam not alan James’in gönderisi kısa sürede iltifat yağmuruna tutuldu.

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Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James’in güzelliğini öven yorumlarda birleşti. James’in gönderisi sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu.

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sosyal medya tiktok fenomen Francia James

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