Sosyal medya bunu konuşuyor! AFAD telefonlara "hayati uyarı kodu" gönderdi

Yurdun büyük bir bölümünde yağışlı hava etkili oluyor. Kuvvetli yağmur özellikle Ankara’da hayatı olumsuz etkilerken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) telefonlara sürpriz bir uyarı gönderdi. Öğle saatleri civarında gönderilen uyarı ile vatandaşlar telefonlarında ‘Hayati Uyarı Bildirimi’ uyarısı gördü. Uyarı bildirimi, kullanıcılara sesli bir şekilde geldi. AFAD'ın hayati uyarı bildirimi sosyal medyada gündem oldu.

SON DAKİKA: AFAD'TAN HAYATİ UYARI BİLDİRİMİ

AFAD'in gönderdiği görülen Hayati Uyarı Bildirimi'nde şu ifadeler yer aldı:

"Ülkemizde devam eden meteorolojik şartlar nedeniyle karşılaştığınız taşkın, sel, heyelan gibi acil durumlarda tek numara 112 Acil Çağrı Merkezini arayınız"

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

AFAD'in "Hayati Uyarı Bildirimi" sonrası sosyal medyada kullanıcılar paylaşımda bulundu.





