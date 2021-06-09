Sosyal medya kullanan ebeveynlere önemli uyarı!

Kürşat Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya kullanımının günden güne arttığını ve her geçen gün milyonlarca insanın sosyal ağlar üzerinden kullanıcılar ile iletişime geçtiğini aktardı.

Sosyal medya kullanılırken farkında olmadan ya da bilinçsiz bir şekilde birtakım mahremiyet ilkelerinin ihlal edildiğini, telafisi imkansız sonuçlara davetiye çıkarıldığını belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Son yıllarda sosyal medya paylaşımlarında çocukların yoğun bir şekilde yer aldığı dikkat çekmektedir. Ebeveynlerin çocuklarına ait her türlü bilgi ve fotoğraf paylaşımı, çocukların küçük yaşta dijital ayak izlerini oluşturmaktadır. Hatta çocuklar adına ebeveynleri tarafından hesaplar açılmakta ve çocuğun her türden bilgi ve fotoğrafına ait belgeler paylaşılmaktadır. Fakat bu türden paylaşımlar ile çocuğun geleceği üzerinde yaratacağı riskler göz ardı edilmektedir. Ebeveynler tarafından çocuklara ilişkin yapılan paylaşımlarda birçok mahrem görüntü ve bilgi bulunmakta. Bu durum kötü niyetli kişilerce suistimal aracı olarak kullanılmaktadır. Pedofili sitelerinde kullanılan içeriklerin yarısından fazlası ebeveynler tarafından sosyal medya mecralarında paylaşılan çocuklara ait fotoğraflardan oluşmaktadır. Dünya genelinde birçok ülkede ve ülkemizde bu türden paylaşımlar dava konusu yapılmaktadır."