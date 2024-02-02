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    4. Sosyal medya onu konuşuyor! 112 yaşındaki kadından viral olan sözler... "8. evliliğim için hazırım"

    Sosyal medya onu konuşuyor! 112 yaşındaki kadından viral olan sözler... "8. evliliğim için hazırım"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 13:39 | Son Güncelleme:
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    Malezya'nın Kelantan şehrinde yaşayan 112 yaşındaki Siti Hawa isimli kadın sosyal medyada gündem yaratmayı başardı. Fiziksel görüntüsü nedeniyle gerçek yaşına kimseyi inandıramadığını dile getiren Hawa, kimliğini göstermekle kalmadı aynı zamanda 8. evliliği için hazır olduğunu söyleyerek gündeme geldi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Malezya'nın Kelantan şehrinin Tumpat bölgesinde yaşayan 112 yaşındaki Siti Hawa isimli bir kadın 8. eşini aradığını söyleyerek sosyal medyada gündeme geldi. Geçmişte 7 kez evlenen Hawa, eski eşlerinin bazılarının vefat ettiğini bazılarıyla ise fikir ayrılıkları yaşayarak boşanmaya karar verdiklerini söyledi. Yaşıyla herkesi şaşkına çeviren kadın 8. evliliği için sosyal medyadan çağrı yapmayı ihmal etmedi.

    "İLGİLENEN VARSA AÇIĞIM"

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    Önceki evliliklerinden 4 çocuk sahibi olan Hawa, şu anda 58 yaşındaki en küçük oğlunun yanında kaldığını dile getirerek, "İlgilenen varsa başka bir evlilik olasılığına açığım." dedi.

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    Uzun yaşamın sırrı olarak görülebilecek herhangi bir sırrı olmadığını belirten Hawa, "Sadece sade beyaz pirinç yiyorum ve sade su içiyorum. Bunun uzun yaşamımla bir ilgisi olup olmadığından pek emin değilim.” ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Malezya
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