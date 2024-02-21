Sosyal medya onu konuşuyor! Mısır satıcısının hareketleri olay oldu... Tek bir video çekmek için 250 lira ödeme yapıldı

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşımda Konya'da sokakta mısır satan bir satıcının hareketleri gündem yarattı. Satıcının dansı ve çıkardığı garip sesler görenleri şaşkına çevirdi.

Adının Ahmet olduğu söylenen satıcının kendinden geçerek söylediği sözler anlaşılmazken video çekiminin ücretinin 250 TL olması sosyal medyada gündem yarattı.

Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken görüntülere yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "20 TL vereyim şu hareketleri yapmasın" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu kafadan istiyorum" yorumunu ekledi.