Sosyal medyada büyücü furyası! İnsanları böyle tuzaklarına düşürüyorlar: Bin TL verdim

Son dönemde sosyal medyada medyum ve büyücü furyası başladı. Özel hayatında veya iş hayatında sorun yaşayan kişilerin sorunlarını çözeceğiz deyip hiçbir sorunlarını çözmeyen sahtekarlar, insanların duygularını istismar edip paralarını alıyor.

İNANDIRMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Sahtekarlar isimlerinin başına 'hoca' veya 'medyum' gibi sıfatlar ekliyor. Sözde büyülerle sahtekarlar, insanların duygularını istismar ederek binlerce liralık vurgun yapıyor. Sahtekarlıklarına inandırmak için her yolu deniyorlar. Görüntülü arama yapan da, '56 kişi benim sayemde evlenme teklifi aldı' diyen de var.

Üstelik kendisine başvuranlardan tekrar para isteyen vermezse büyü yaptırdığı kişiye 'durumu anlatırım' diyerek tehdit edenler de var.

"YAPILACAK BİR ŞEY VARSA ELBETTE YAPACAĞIZ"

Show Haber'in haberine göre muhabirin eşiyle arasının bozuk olduğunu söylediği sözde büyücü "Yapılacak bir şey varsa elbette yapacağız. Büyü kötülüğe, tılsım iyiliğe yapılır. Gelebiliyorsan gel karşılıklı anlatayım ya da resminizi atın ona göre anlatayım. Bakım ücreti 200 TL, diğer işlemler içinde bir şeyler söylüyorum" dedi.

"BENİ SEVMESİ İÇİN BÜYÜ YAPTIRDIM"

Bir vatandaş ise 'Kız arkadaşım beni sevmiyordu. Beni sevmesi için büyü yaptırdım. Kağıt verdi bana, suyun içine koy içsin dedi. Hiçbir şey olmadı. 1000 TL de para verdim."diye konuştu.

