Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri Pakistan uyruklu Z.W.'yi Gaziosmanpaşa'da, U.M.'yi ise Küçükçkemece'de yakalayarak gözaltına aldı.

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA

