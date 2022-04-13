HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

13.04.2022 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yabancı uyruklu kişiler sokakta gezen kadınların gizlice videolarını çekip sosyal medyada yayınlamıştı. Görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken harekete geçen polis ekipleri kimlikleri tespit edilen kişileri gözaltına aldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti! Kadınların gizlice görüntülerini çekip paylaşan yabancı uyruklu kişiler yakalandı

İstanbul'da yabancı uyruklu kişilerin, kadınların görüntülerini gizlice çekip sosyal medyada yayınlaması büyük tepki çekmişti. Harekete geçen polis ekipleri Pakistan uyruklu Z.W.'yi Gaziosmanpaşa'da, U.M.'yi ise Küçükçkemece'de yakalayarak gözaltına aldı.

kadinlarin-gizlice-videolarini-cekip-paylasan-2-kisi-gozaltina-alindi_7641_dhaphoto1

İstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepkiİstanbul'da Pakistanlı sapık! Kadınların gizlice görüntülerini çekip sosyal medyada paylaştı... Büyük tepki

KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti.

kadinlarin-gizlice-videolarini-cekip-paylasan-2-kisi-gozaltina-alindi_7641_dhaphoto2

GÖZALTINA ALINDILAR

Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

kadinlarin-gizlice-videolarini-cekip-paylasan-2-kisi-gozaltina-alindi_7641_dhaphoto4

kadinlarin-gizlice-videolarini-cekip-paylasan-2-kisi-gozaltina-alindi_7641_dhaphoto5

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Elektrikler ne zaman gelecek?Elektrikler ne zaman gelecek?
'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme
New York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflarNew York'ta metroya saldırı! İşte fotoğraflar
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Erdoğan yeni destek paketini açıkladı: Tüm ücretleri bakanlık karşılayacak

Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"

Survivor'da sürpriz veda! "Çok üzgünüm buraya kadarmış"

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Süper Lig'in yıldızları şimdi neredeler?

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı görevinden istifa etti

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'Erkek olan buraya gelsin' sözleri çileden çıkarmıştı! Yeni gelişme

'E-Devlet'te veri sızıntısı' iddiası! Peş peşe açıklamalar

'E-Devlet'te veri sızıntısı' iddiası! Peş peşe açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Vazgeçmişti… Son düşüğünün ardından 49 yaşında anne oldu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.