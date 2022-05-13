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  4. Sosyal medyada büyük tepki çekti! Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme

13.05.2022 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler, tepki gösterdi. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada büyük tepki çekti! Farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü.

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Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi.

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Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.

(DHA)

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Kocaeli
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