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  4. Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı: Yetmedi o anları bir de ifşa etti

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı: Yetmedi o anları bir de ifşa etti

07.02.2025 14:17
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Çin'de bir kadın kocasının ihanetinden şüphelenerek eve geldiğinde karşılaştığı manzaraya inanamadı. Mirror Media'nın paylaştığı sosyal medya görüntülerinden kadın yatak odasına girdiğinde kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı. Görüntüler sosyal medyada 'Kocamın yatakta gizli bir ilişkisi var' notuyla paylaşıldı.

Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Kocasını yatakta başka bir kadınla yakaladı: Yetmedi o anları bir de ifşa etti

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'de bir kadın kocasının kendisini aldattığını yakaladıktan sonra o görüntüleri sosyal medyadan paylaşınca kısa sürede viral oldu.

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Görüntülerde kadın yanındaki bir erkekle birlikte evine girdi ve doğruca yatak odasına yöneldi. Yatak odasına girdiğinde ise kocasını yatakta başka bir kadınla gördü.

"KADINLAR DİĞER KADINLARA ZARAR VERMEMELİ"

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Adam ihaneti inkar ederken kadın öfkeden deliye dönerek kocasını dövmeye ve azarlamaya başladı. Ardından ise battaniyeyi kaldırarak kocasının sevgilisini hedef aldı. Ancak kocasının sevgilisini azarlamak yerine kadın ona sakin bir ses tonuyla, "Kadınlar diğer kadınlara zarar vermemeli" dedi.

SOSYAL MEDYADA ÇOK KONUŞULDU

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Sosyal medya kullancılarının büyük bir bölümü aldatılan eşin kocasının sevgilisine karşı tavrını övdü. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ona hayatının en büyük dersini vermişsin. Eğer anladıysa tabii" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten sakinliğine şaşırdım ve saygı duydum" yorumunu yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Aldatma aldatmak
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