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Süpermarkette taciz anları anbean güvenlik kamerasında! Sessizce yaklaşıp kalçasına dokundu... "Bunu defalarca yaptım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.01.2025 10:23
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Bangkok'ta bir süpermarkette bir kadın müşterinin arkasından sessizce yaklaşarak kalçasına dokunarak onu taciz ettiği tespit edilen Polonyalı turist tutuklandı. Thaiger'e göre kadın, başlangıçta arkadaşının kendisiyle dalga geçtiğini düşündü, ancak geriye dönüp baktığında onun tuhaf bir yabancı olduğunu keşfettiğinde son derece şaşırdı. Görüntüler saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Süpermarkette taciz anları anbean güvenlik kamerasında! Sessizce yaklaşıp kalçasına dokundu... "Bunu defalarca yaptım"

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Bangkok şehrinde süpermarkette alışveriş yaptığı sırada bir kadın tanımadığı bir adam tarafından taciz edildi. Market raflarına bakarken Polonyalı bir turist kadının arkasından yaklaştı ve kalçasına dokunarak onu taciz etti. Kız, olaydan sonra hem personelin hem de içerideki müşterilerin dönüp baktığını ve bu durumun kendisini çok utandırdığını anlattı. Durumu ailesine anlatan kız,polise ihbarda bulundu.

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Marketteki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının kimliğinin belirlenmesinin ardından polis, zanlının kaldığı bina görevlilerine ulaşarak olayı bildirdi. Polonyalı turist polise yaptığı açıklamasında, "Kalçasını okşadım. Bunu gece kulüplerinde birçok kez yaptım ve kimse şikayet etmedi. Bu bir suç değil" dedi.

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Polonyalı turistin yaptıklarından pişman olmadığını anlayan kadın, sonunda dava açmaya karar verdi. Erkek turist, Ceza Kanunu'nun 15 yaş üstü kişiye cinsel saldırı suçuna ilişkin 278. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle tutuklandı. Ceza 10 yıla kadar hapis, 200 baht (147 milyon VND) tazminat veya her ikisi olabilir.

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Anahtar Kelimeler:
market cinsel taciz
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sapık. dokunmakla eline geçiyormuş.
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