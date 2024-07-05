Sosyal medyada çok konuşulan görüntüler! Tramvayın içine masa kurup okey oynadılar... O anlara yorum yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde tramvayda bir grup arkadaş masa kurarak okey oynamaya başladı. Diğer yolcuların şaşkın bakışları arasında 4'lü arkadaş grubu hararetli bir şekilde okey oynamaya devam etti. O anları fark eden yolcular cep telefonuna sarılarak sosyal medyadan paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

Tramvaydaki okey sefasına sosyal medya kullanıcılarından yorum ve beğeni yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hayatımda gördüğüm en iyi fikir" yorumunda bulundu.