Parkta güneşlenen kadını taciz etti! Saldırganın sabıkası kabarıkmış: Daha öncesinde defalarca cinsel saldırı suçuna karışmış

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Central Park'ta güneşlenen bir kadın 43 yaşındaki Jermaine Longmire'in cinsel saldırısına uğradı.

Güneşlenen genç kadını kolundan tutarak parkın içine doğru sürükleyen Jermaine Longmire, fiziksel mücadelenin sonucunda olay yerinden kaçmayı başardı.

Suç mahalline yakın bir noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen yüz tanıma teknolojisinin Longmire'ın tespit edilmesine yardımcı oldu.

Cinsel saldırı suçlamalarına adının karıştığı saldırganın 4 farklı eyalette birçok suçtan arandığı dile getirildi. Mahkemede, New Jersey, Florida, New York ve Maryland'de cinsel saldırı, ağırlaştırılmış saldırı, hırsızlık, izinsiz girme ve silah bulundurma gibi suçlarından arandığı söylendi.







