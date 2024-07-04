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    4. Parkta güneşlenen kadını taciz etti! Saldırganın sabıkası kabarıkmış: Daha öncesinde defalarca cinsel saldırı suçuna karışmış

    Parkta güneşlenen kadını taciz etti! Saldırganın sabıkası kabarıkmış: Daha öncesinde defalarca cinsel saldırı suçuna karışmış

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.07.2024 13:30
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde güneş havanın tadını çıkartmak isteyen bir kadın Central Park'ın çimlerine uzanarak güneşlendiği anda saldırıya uğradı. 43 yaşındaki saldırgan Jermaine Longmire rahatsız edici saldırı iddiasıyla birinci derece tecavüz ve cinsel istismar suçlamasıyla mahkemeye çıkarıldıktan sonra kefalet olmaksızın tutuklu kalmasına karar verildi. Mahkemede yeni detaylar ortaya çıktı.

    Parkta güneşlenen kadını taciz etti! Saldırganın sabıkası kabarıkmış: Daha öncesinde defalarca cinsel saldırı suçuna karışmış

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaletinde Central Park'ta güneşlenen bir kadın 43 yaşındaki Jermaine Longmire'in cinsel saldırısına uğradı.

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    Güneşlenen genç kadını kolundan tutarak parkın içine doğru sürükleyen Jermaine Longmire, fiziksel mücadelenin sonucunda olay yerinden kaçmayı başardı.
    Suç mahalline yakın bir noktada bulunan güvenlik kamerası görüntülerinden elde edilen yüz tanıma teknolojisinin Longmire'ın tespit edilmesine yardımcı oldu.

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    Cinsel saldırı suçlamalarına adının karıştığı saldırganın 4 farklı eyalette birçok suçtan arandığı dile getirildi. Mahkemede, New Jersey, Florida, New York ve Maryland'de cinsel saldırı, ağırlaştırılmış saldırı, hırsızlık, izinsiz girme ve silah bulundurma gibi suçlarından arandığı söylendi.

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    taciz güneşlenmek park
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