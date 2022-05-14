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  4. Sosyal medyada çok konuşuldu! Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Sosyal medyada çok konuşuldu! Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

14.05.2022 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Maltepe'de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen ve sokak ortasında darbedilen şüpheli, güvenlik güçleri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Sosyal medyada çok konuşuldu! Cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Maltepe Yalı Mahallesi'nde sokakta bir kişi darbedilmiş ve olayın görüntüleri sosyal medyada paylaşılmıştı. Yaşanan olayla ilgili çalışma yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın şüpheli kişinin iddiaya göre çocuklara yönelik cinsel istismarda bulunmasından kaynaklı nedenle çıktığını belirleyerek harekete geçti.

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Polis kısa sürede şüpheli S.A.'nın kimliğini belirleyerek, Pendik'te yakaladı. Adliye'ye sevk edilen S.A., 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar İstanbul
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