Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Aracın içine sıkışan köpeği canı pahasına kurtardı

Çin’den paylaşılan bir görüntü sosyal medyada duygusal anlara neden oldu. İsmi açıklanmayan bir adam geçirdiği trafik kazasının ardından aracının suya gömülmesiyle birlikte büyük bir korkuyla çıktı. Aracının içine sıkışan köpeğini kurtarmak için yoğun bir çaba gösteren adamın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

CAMI TAŞLA PARÇALADI

Köpeğin sahibi aracın içinde sıkışan hayvanı kurtarmak için aracın camlarını taşla vura vura parçaladı. Köpeğini kurtaran adam ülkede kahraman ilan edilirken o anlar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.