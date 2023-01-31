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Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Aracın içine sıkışan köpeği canı pahasına kurtardı

31.01.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin’de meydana gelen bir trafik kazasında bir araç sular altında kaldı. Arabasının hızla suya gömüldüğünü fark een şoför aracından çıkmayı başardı. Ardından ise suya gömülen arabasından köpeğini büyük bir çabayla çıkarttı.

Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Aracın içine sıkışan köpeği canı pahasına kurtardı

Çin’den paylaşılan bir görüntü sosyal medyada duygusal anlara neden oldu. İsmi açıklanmayan bir adam geçirdiği trafik kazasının ardından aracının suya gömülmesiyle birlikte büyük bir korkuyla çıktı. Aracının içine sıkışan köpeğini kurtarmak için yoğun bir çaba gösteren adamın görüntüleri sosyal medyada gündem yarattı.

CAMI TAŞLA PARÇALADI

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Köpeğin sahibi aracın içinde sıkışan hayvanı kurtarmak için aracın camlarını taşla vura vura parçaladı. Köpeğini kurtaran adam ülkede kahraman ilan edilirken o anlar kısa sürede binlerce yorum ve beğeni topladı.

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sosyal medya Çin köpek kaza

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