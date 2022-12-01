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Sosyal medyada gündem olan iddia! Mars'tan gelen görüntülerdeki ilginç detay dikkat çekti

01.12.2022 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzaya ilişkin ortaya attığı komplo teorileriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Scott C. Waring'den bir iddia daha geldi. NASA tarafından yayınlanan Mars görüntülerinden birinde görülen devrilmiş bir kayanın eski bir uzaylı heykeli olabileceğini iddia eden Waring, bu iddiasıyla sık sık gündeme gelen Kızıl Gezegen'de yaşam iddialarını güçlendirdi.

Sosyal medyada gündem olan iddia! Mars'tan gelen görüntülerdeki ilginç detay dikkat çekti

NASA tarafından yayınlanan Mars görüntülerini inceleyen komplo teorisyeni ve UFO avcısı Scott C.Waring, Kızıl Gezegen fotoğraflarından birine ilişkin ilginç bir iddiada bulundu. Gezegendeki dağlık bir alanı gösteren fotoğrafa yakınlaşan Waring, görüntüyü inceledikten sonra gözleri, burnu, ağzı ve tacı ya da şapkası varmış gibi görünen ve devrilmiş gibi görünen bir kaya gördü.

NASA'IN TEORİSİYLE ÖRTÜŞÜYOR

Waring, yüzün hiç insansı görünmediğini söyledi. Daha ziyade sürüngen özelliklere sahip olduğunu iddia etti ve suda yaşayan bir canlıdan ilham almış olabileceğini öne sürdü. Bu da, Mars'ın bir zamanlar yüzeyinde su olduğu şeklindeki NASA teorisini tasdikler nitelikteydi. Heykeldeki gözlerden birinin yerinde değilmiş gibi göründüğünü söyleyen Waring, bunun düştüğünde çarpma sonucu oluşmuş olabileceğini söyledi.

DİKKAT ÇEKTİ

Scott C.Waring, bu heykelin gezegendeki antik medeniyetin geride bıraktığı parçalardan biri olabileceğini düşündü. Diğer Mars meraklıları da bulgudan etkilendiler. Hatta bazıları onu Paskalya Adası'nda bulunan ikonik heykellerle karşılaştırdı ve baızları da bunun Brezilya'da Rio de Janeiro'nun üzerinde duran İsa heykeline benzediğini öne sürdü .

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Anahtar Kelimeler:
uzay gezegen Mars

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